Власти решили оценить ослабление карантина и возможные последствия

Вадим Карасев

Вице-премьер Татьяна Голикова признала необходимость рассмотрения возможности послабления карантина из-за усталости россиян. В рамках совещания с участием ведущих экспертов в сфере вирусологии и эпидемиологии, она указала, что «мы месяц живем в такой ситуации», и чувствуется накопившаяся усталость людей.

, - заявила чиновница, отметив, что всем хочется побыстрее выйти из квартир начать работать.

Вице-премьер посетовала, что в отдельных регионах не исполняется россиянами указ Путина о продлении карантина со всеми вытекающими последствиями до 30 апреля. Голикова привела статистику, согласно которой за неделю количество заражений в России выросло в 2,1 раза. При этом имеются четыре случая с летальным исходом среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, передает ТАСС.

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