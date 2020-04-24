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Военные США стали покупать больше алкоголя из-за пандемии

Военные США стали покупать больше алкоголя из-за пандемииФото: Johnny Saldivar / Reuters

Военные США стали покупать на 50 процентов больше алкоголя в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщает журнал Stars and Stripes.

По данным компании Army & Air Force Exchange Service (AAFES), поставляющей провизию Армии и Военно-воздушным силам США, розничные продажи алкогольных напитков в марте показали резкий рост по сравнению с тем же периодом в прошлом году как на базах внутри страны, так и за рубежом.

«Продажи алкоголя предсказуемо выросли — бары и рестораны закрылись, и спрос сместился к домашнему употреблению», — приводит издание слова представителя AAFES Криса Уорда. Он уточнил, что в начале апреля разница с прошлым годом оказалась не такой большой.

Причиной такого спроса называют карантинные условия на военных базах. Сообщается, что, когда рассматривалось решение о закрытии магазинов, подскочил и спрос на табак. Затем, когда выяснилось, что они останутся открытыми, военные стали покупать меньше сигарет.

В США, по последним данным, зафиксировано более 870 тысяч случаев инфицирования; свыше 50 тысяч человек погибли, 80 тысяч вылечились. Американские власти провели более 4,6 миллиона тестирований на SARS-CoV-2. Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели более 2,7 миллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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