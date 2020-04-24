Военные врачи помогут в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье

Влада Некрасова

По просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», — сказал Шойгу.

По его словам, военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

«Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно», — подчеркнул Шойгу.

Ранее он сообщил, что в вооружённых силах создан резерв для помощи субъектам РФ, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.