ВОЗ сообщила о росте кибератак во время пандемии в пять раз

Вадим Карасев

Фото: Anja Niedringhaus / AP

Число кибератак против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Отмечается, что участились случаи рассылок электронных писем от имени ВОЗ с призывами жертвовать денежные средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в течение текущей недели произошла утечка около 450 адресов электронной почты и паролей организацией.

В ВОЗ подчеркнули, что базы данных не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которая используется ее бывшими и нынешними сотрудниками, а также партнерами.

В марте сообщалось, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете. Так, злоумышленники отправляют жертвам письма от ВОЗ, которые воруют персональные данные, а также организовывают лже-пожертвования на борьбу с коронавирусом.

Письма якобы от ВОЗ содержат меры безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт и предлагают поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников, пояснили IT-эксперты.