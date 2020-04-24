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Врач предупредил о распространении коронавируса через газы и был осмеян на ТВ

Врач предупредил о распространении коронавируса через газы и был осмеян на ТВФото: Kevin Winter / Getty Images

Американский телеведущий Стивен Кольберт (Stephen Colbert) в эфире своего шоу The Late Night Show высмеял данные о распространении коронавируса, которыми поделился австралийский врач Норман Свон (Norman Swan). По мнению доктора, инфекция может распространяться через выпускаемые человеком газы.

В подкасте, которые ведет Свон с коллегами, говорится, что испускание газов также является процессом, в результате которого в воздух выбрасываются аэрозоли — то же самое происходит при чихании и кашле. Это, предупреждают авторы, делает газы опасными для окружающих. В связи с этим доктор считает, что люди обязаны сдерживаться, когда они находятся рядом с другими.

«Это совет, к которому нужно всегда прислушиваться», — заметил Кольберт и далее обратил внимание на цитату Свона о том, что «люди, к счастью, носят "маски": штаны, нижнее белье и так далее». Ведущий задумался над вопросом: «Если штаны — это маска для задницы, то маска — это штаны для лица?». Кроме того, Кольберт рекомендовал всем во имя безопасности выпускать газы в свой локоть.

16 апреля российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов. Так она ответила на вопрос одного из подписчиков об опасности новой инфекции. Она объяснила, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79 с половиной лет, а дети им практически не болеют.

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По материалам: lenta.ru

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