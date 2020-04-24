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Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят

Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят
Работа выставки "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном Историческом музее будет продлена на более длительный срок, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея Алексей Левыкин.

"Да, уже подписан приказ о ее пролонгации, она будет пролонгирована на более длительный срок. Естественно, мы сейчас уже работаем с точки зрения корректировки наших выставочных планов", - рассказал он.

Выставка открылась 20 ноября и должна была проработать до 30 апреля. Экспозиция объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса и знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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