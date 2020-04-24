Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят
Сегодня, 16:28 Алексей Вольцев
Работа выставки "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном Историческом музее будет продлена на более длительный срок, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея Алексей Левыкин.
"Да, уже подписан приказ о ее пролонгации, она будет пролонгирована на более длительный срок. Естественно, мы сейчас уже работаем с точки зрения корректировки наших выставочных планов", - рассказал он.
Выставка открылась 20 ноября и должна была проработать до 30 апреля. Экспозиция объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса и знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства.
По материалам: ria.ru