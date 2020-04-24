Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду

Анастасия Иванова

Вывозной авиарейс Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва для жителей Москвы, Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти состоится в среду, 29 апреля, сообщила Минкомсвязь РФ.

"Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.