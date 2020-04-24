Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии

Алексей Вольцев

Грузия, как и весь остальной мир, борется с эпидемией коронавируса. Как известно, пандемия поставила правительства всех стран перед необходимостью решать не только медицинские, и даже не столько медицинские, сколько проблемы экономические. Причем решение последних связано с огромными трудностями.

Правительство «Грузинской мечты», на долю которого выпала участь руководить страной в условиях такого многослойного, многокомпонентного кризиса с его медицинским аспектом пока справляется весьма успешно. На текущий момент в стране 420 заболевших и пятеро скончавшихся. При этом нужно учитывать и то обстоятельство, что Грузия коммуникационно достаточно тесно связана со странами на разных континентах, где эпидемия бушует с особой силой. Это и близкий сосед Иран, Италия и Испания в Европе, Соединенные Штаты в Америке, в которых находится огромное количество гастарбайтеров из Грузии, выехавших туда и другие страны на заработки.

Так или иначе, но пока медицинским достижениям Грузии могут позавидовать самые передовые страны т.н. «цивилизованного мира». А вот с экономикой дела идут значительно хуже. Всем ясно, что чисто медицинскими мерами с эпидемиями не справишься. И тут правительство попадает, говоря шахматным языком, в ситуацию цугцванга, когда любое, пусть даже правильное, но непопулярное решение играет на понижение рейтинга власти.

К сожалению, борьба с эпидемией не может быть эффективной без решительных административных мер — это и введение чрезвычайного положения, режим карантина, комендантский час. Лекарство горькое на вкус, но совершенно необходимое. Однако может сложиться ситуация, когда лекарство в глазах населения станет выглядеть более опасным, чем сама болезнь. Грузия со своей и без того дышащей на ладан экономикой получила сокрушительный удар но наиболее эффективному сектору — туризму.

Во время нахождения у власти партия «Единое национальное движение» именно туризм выставляло как панацею от всех бед. Именно туризм — как «драйвер» должен был вывести Грузию в число лидеров современного мира. «Грузинская мечта», во всем противопоставляя себя «ЕНД», фактически в реальной жизни следовала ее курсом и в политическом, и экономическом плане. Ограничительные меры вызвали серьезные экономические последствия в богатых и развитых странах, где население имело определенный запас прочности в виде социальных накоплений. В Грузии положение было иное, так как население в основном жило одним днем. Поэтому приостановка экономической деятельности дала свои негативные плоды раньше.

В Марнеульском районе начались протестные выступления населения, которое перекрыло дороги и требует от властей помощи в реализации сельскохозяйственной продукции. Марнеульский район был одним из главных очагов распространения инфекции, и поэтому именно здесь власти ввели жесткие карантинные меры. Но протестующие вполне резонно заявляют, что не видят большой разницы в смерти от вируса или от банального голода. Марнеульский район находится в регионе Квемо Картли, который характерен тем, что является местом компактного проживания этнических меньшинств. Собравшиеся на митинг практически нарушили все запреты, которые были введены властями. Это и массовые сборища людей, и несоблюдение безопасной дистанции между людьми, отсутствие индивидуальных защитных средств. За все эти нарушения по закону полагается денежный штраф в размере 3000 лари, что является весьма значительной суммой в условиях современной Грузии.

К протестующим обратился и мэр Марнеули Заур Даргали, который призывал манифестантов разойтись и не нарушать правила ЧП. Хотя мэр заверил фермеров, что их продукция будет реализована, расходится никто не собирается, к словам мэра не прислушались, акция продолжается и количество участвующих в ней людей только растет. Губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили назвал акцию политической так как ее фактическими организаторами являются представители Национального движения.

«Есть определенные трудности. В городах спрос на продукцию упал. Мы работаем над тем, чтобы наладить поставку товаров в регионы», — отметил Рехвиашвили.

Основание считать акцию политической у губернатора, конечно, есть. Но искусство политика как раз и заключается в умении минимизировать законным образом возможности своих оппонентов, не давать повода для критики. И в этом вопросе «Грузинская мечта» оказалась явно не на высоте.

Очевидно, не трудно было бы догадаться, что нереализованный урожай начнет портиться. И что району понадобился бы штат дистрибьюторских автомобилей, которые со всеми предосторожностями, смогли бы передвигаться по региону для реализации сельскохозяйственной продукции. Тогда на митинге подобного требования не возникло бы, и эмиссарам «националов» вообще бы не удалось вывести людей на акцию.

Правительство пытается исправлять свои ошибки. Ранее было объявлено, что оставшиеся без работы люди будут в течение полугода получать помощь в размере 150 лари, что эквивалентно 47 долларам США.

Помощь, конечно, дело хорошее, особенно, если она реальная. 150 лари на фоне галопирующей инфляции сумма не серьезная, так как она ниже прожиточного минимума. Поэтому премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге заявил, что сумма будет увеличена, но конкретики не добавил.

Сегодня прожиточный минимум в Грузии рассчитан как 199 лари (63 доллара), что вызывает определенные сомнения и у экспертов, и у населения. Но, очевидно, новое денежное пособие должно, как минимум, равняться этой сумме. Работа предстоит достаточно сложная.

«Нужно установить множество факторов — кто потерял работу, кто был самотрудоустроен и многое другое. То, как их идентифицировать. Мы должны понимать и то, что нужно будет менять многие критерии, в том числе критерии определения социально незащищенных лиц. Ведь человек, оставшийся без работы и средств к существованию, становится социально незащищенным. Нужно помнить и то, что это кризис не на день или два. Это кризис, в котором мы будем находиться год или даже полтора», — сказал Гахария.

Премьер отметил, что население не будет испытывать нехватки в продовольствии, продуктов будет больше нормы. Главное чтобы граждане имели финансовые возможности доступа к этим продуктам.

«Хотя существует много информации на тему того, что Евразийский союз запретил экспорт продуктов и т. д., скажу, что в стране нет никаких рисков для проблем с поставкой продуктов питания, особенно 9 основных наименований, список которых известен, более того, не будет никаких проблем с продовольствием в стране и в будущем. Мы, правительство, должны сделать все возможное, чтобы у наших граждан не было финансовых ограничений для их покупки», — сказал Гахария.

Нельзя не заметить, что правительство действует по достаточно странной логике. Так абонентам, потребляющим менее 200 киловатт электроэнергии и 200 кубометров природного газа, коммунальные платежи погасит государство. Но, если счетчик покажет 201 кубометр или киловатт платить полную сумму придется потребителю?! Высчитывать эти суммы никто не собирается.

Все эти планы правительства должны вселить в граждан государства спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, но сейчас хочется выделить главное из того, что сказал премьер-министр. Он отметил, что сегодня говорить о портфеле помощи без обсуждения этого вопроса с Международным валютным фондом и донорами, несерьезно.

Намерения благие, но, чтобы их осуществить, надо стоять с протянутой рукой. Призвать бы к ответу тех, кто за годы независимости сознательно разваливал и разрушал промышленность, сельское хозяйство, лишая страну самообеспеченности и самодостаточности, оставив ей только нищенскую сумму.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)