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За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть

За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть

На обложке свежего номера журнала Science изображены разнообразные жуки, бабочки, стрекозы, клопы, муравьи и прочие насекомые. Внимание читателя привлекает крупная надпись «Упадок насекомых» в самом центре. Таким образом редакция журнала подчеркивает значение одной из опубликованных в нем статей, посвященной тому, как меняется количество насекомых в мире.

Коллектив ученых из Германии, Нидерландов и России провел мета-анализ, изучив данные большого количества предшествующих исследований, чтобы оценить численность насекомых на Земле и то, как она менялась за последние десятилетия. Результаты оказались тревожными: с 1990 года количество насекомых упало почти на 25 %.

Авторы работы сделали такой вывод на основе данных из 166 долгосрочных исследований, проведенных в 1676 точках по всему миру. Полученный результат показывает меньший упадок насекомых, чем в некоторых предшествующих исследованиях, где сокращение их численности оценивалось примерно в 50 %. Однако результат все равно вызывает тревогу, особенно ускорение спада численности насекомых в европе. В Северной Америке, наоборот, темпы исчезновения насекомых постепенно замедляются. Локальные исследования последних лет показали, что в отдельных регионах исчезновение насекомых может идти еще более стремительно (75 % в Германии и 98 % в Пуэрто-Рико).

В работе отмечены различия в состоянии разных экологических групп насекомых. Так, если численность наземных насекомых последнее время снижается примерно на 9 % за десятилетие, то численность пресноводных насекомых в тот же срок возрастает на 11 %. Авторы связывают это с деятельностью человечества по улучшению состояния пресных водоемов.

Однако пресноводные насекомые составляют всего около десятой части видов насекомых, а главное — они не являются опылителями. Утрата опылителей считается одной из важнейших угроз для экосистем, связанных с исчезновением насекомых. Другая серьезная угроза связана с существенной ролью насекомых в пищевых цепочках.

Руководивший исследованием Рул ван Клинк (Roel van Klink) из Лейпцигского университета говорит: «У нас определенно есть много причин для беспокойства, но я не думаю, что уже слишком поздно. Увеличение количества пресноводных видов вселяет в нас надежду, что, если мы примем правильное законодательство, то сможем переломить эти тенденции».

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По материалам: polit.ru

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