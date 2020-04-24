Зачем в 2020 году на кухне нужна электрическая мясорубка?

Вадим Карасев

Неужели кто-то в эпоху полуфабрикатов и ресторанной усложняет себе жизнь бытовой техникой? Покупают мясорубки, тратят время на приготовление фарша, потом моют кухню и прочищают мелкие детали прибора. Зачем?

Вероятно, дело во вкусе к жизни и очевидной выгоде!

Покупное vs домашнее: что выгоднее?

Простые арифметические расчеты показывают, что еда из домашнего фарша, сделанного своими руками, намного выгоднее покупных полуфабрикатов.

Например, котлеты. Приготовить правильную лазанью сложно, кто-то не может работать с тестом и для него домашние пельмени и чебуреки уже подвиг, но налепить котлет из готового фарша сможет даже ребенок.

Упаковка покупных котлет стоит в среднем 150-180 рублей, внутри четыре аккуратные котлетки. Пожарить за 15 минут – и ужин готов! Вроде выгодно: не дорого, не занимает много времени, избавляет от возни с сырым мясом.

Килограмм фарша обойдется в 400 рублей (150 рублей полкило свиного окорока и 250 рублей полкило хорошей говядины). Из 1 кг. можно налепить 12-15 котлет, это 3-4 ужина. Еще мясо купить, фарш прокрутить, все помыть.

Одна покупная котлета обходится в 40 рублей, одна домашняя 25-35. Уже выгоднее домашний фарш.

А если задуматься о том, сколько на самом деле мяса в покупных котлетах….

Что мы едим на самом деле?

Если узнать настоящий состав покупных котлет, навсегда отпадает желание проходить в магазине мимо полки с полуфабрикатами.

Итак, покупные котлеты содержат:

соевая клетчатка;

пшеничная мука;

крахмал;

манная крупа;

жир;

«мясо» ММО - шкурка, костная ткань, хрящи, мыщцы.

На заметку! Мясо механической обвалки (ММО) – вполне законное явление, мяса не содержит вообще!

С помощью глутамата и специй котлеты доводят до товарного вида. Пищевая ценность продукта стремится к нулю, мысль о составе вызывает отвращение к еде.

Это касается покупного фарша, магазинных пельменей, блинчиков с мясом, замороженных бургеров, сосисок, колбас, лазаньи и всего того, что мы привыкли брать за завтрак или ужин. Красивая яркая упаковка и наша лень заставляет подавать семье на ужин сою и жир!

Домашние котлеты содержат мясо, немного лука, чеснока и специи. Вкусно? И полезно!

Мое время дороже!

Весомый аргумент любителей полуфабрикатов – мне проще зайти и купить готовое, чем тратить время на кухонные эксперименты!

Действительно, покупать готовую еду проще и быстрее, но можно ли назвать едой?

Если потратить полдня своего драгоценного времени - купить 2-3 кг. мяса, намолоть фарша, наделать солидный запас котлет (минимум на 15 ужинов), оставить фарш на спагетти болоньез, пельмени или чебуреки, выйдет ощутимо экономнее по времени. Ведь никто не делает каждый день свежие котлеты к ужину?

Еще об экономии. Защитники полуфабрикатов могут указать на сложности в приготовлении всего домашнего. Конечно, потребуется мясорубка, желательно электрическая. Но здесь тоже все просто – один раз купил качественную вещь и пользуешься ей всю жизнь. Например, элекромясорубка Rauberg RMG-041 качественная и добротно сделанная за доступные деньги.

Кстати, хорошая мясорубка – это не только для мясоедов. С помощью мясорубки можно намолоть орехи, семечки и семена для любимых смузи и экзотических кашек, провернуть овощи для вегетарианских котлеток. Rauberg со всем отлично справляется! Узнать больше о мясорубке Rauberg RMG-041 можно на официальном сайте компании - https://rauberg.ru/product/rauberg_rmg-041/

Какие еще можно привести аргументы, зачем нужна электрическая мясорубка на кухне в 2020 году? Чтобы почувствовать вкус настоящих продуктов не в море специй и усилителей. Чтобы есть здоровую и качественную еду, быть уверенным в составе котлет и пельменей, расширять меню до бесконечных границ итальянской, французской, испанской кухонь.

Не тратьте время и здоровье на полуфабрикаты, сделаете домашний фарш и убедитесь, как это вкусно!