Захарова заявила, что США не помогают в поисках школьников из России

Вадим Карасев

“Застрявшие” в США российские школьники не интересуют Вашингтон, заявила Мария Захарова, представляющая МИД РФ.

Она отметила, что Штаты дистанцируются от решения данного вопроса и нахождение 38 российских детей на их территории до сих пор остается неизвестным.

Она подчеркнула, что возникает ощущение того, что Вашингтон, не реагируя на обращения российского посольства, дистанцируется от решения данного вопроса. Как отмечает РИА Новости, дипломат заявила, что выводы из такого поведения американских властей будут сделаны.

Напомним, что нескольким ранее появилась информация о нахождении в тяжелой ситуации в Штатах десятков российских учащихся. Эти школьники прибыли в США минувшей осенью в рамках учебной программы. Однако из-за пандемии последняя была свернута. Примечательно, что МИД РФ был не в курсе ни о вывозе наших школьников на территорию Штатов, ни о соответствующих программах - ведомство об этом попросту никто не уведомил.

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