Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска

Лидия Мартынова

Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников освобождён от занимаемой должности, сообщает сегодня, 23 апреля, телеграм-канал партии «Единая Россия». «Дмитрий Овсянников освобождён от должности замминистра промышленности и торговли. „Единая Россия“ настаивала на этом решении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Единой России» напомнили, что 8 апреля Овсянникова исключили из партии «за хамское поведение». «Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — приводят в пресс-службе слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Как сообщало ИА Newstes, заместитель главы Минпромторга, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, вылетавший 5 апреля из Ижевска в Москву, попытался войти в здание аэропорта, не предъявив документов, и вступил в конфликт с полицейскими. После этого в Минпромторге заявили, что ведомство проведёт расследование инцидента с участием замминистра.

В «Единой России» поведение Овсянникова назвали тогда «аморальным» и «несовместимым с членством в партии».