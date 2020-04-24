Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска

Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска

Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска

Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников освобождён от занимаемой должности, сообщает сегодня, 23 апреля, телеграм-канал партии «Единая Россия». «Дмитрий Овсянников освобождён от должности замминистра промышленности и торговли. „Единая Россия“ настаивала на этом решении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Единой России» напомнили, что 8 апреля Овсянникова исключили из партии «за хамское поведение». «Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — приводят в пресс-службе слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Как сообщало ИА Newstes, заместитель главы Минпромторга, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, вылетавший 5 апреля из Ижевска в Москву, попытался войти в здание аэропорта, не предъявив документов, и вступил в конфликт с полицейскими. После этого в Минпромторге заявили, что ведомство проведёт расследование инцидента с участием замминистра.

В «Единой России» поведение Овсянникова назвали тогда «аморальным» и «несовместимым с членством в партии».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусу
Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике Белоруссии
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение

Топ на сегодня

Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в

Еще по теме

Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Врио губернатора Севастополя уволил назначенных Меняйло заместителей