Жена Александра Цекало: «Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в постели»

Алексей Вольцев

Чуть более года назад стало известно о романе Александра Цекало и художницы Дарины Эрвин. Раньше брюнетка неохотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни с продюсером. Теперь же делает это довольно часто.

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Эту истину опровергает супруга Александра Цекало, которая не скрывает, что из нее вышел плохой кулинар. Но знойная брюнетка смогла очаровать 59-летнего продюсера другими талантами. «Я ужасно готовлю, — Дарина расщедрилась на откровения в Instagram. — Но сполна компенсирую это в постели».

К слову, 28-летняя Эрвин стала четвертой по счету женой Александра Евгеньевича. Ради нее он бросил сестру Веры Брежневой — Викторию, которая родила ему двоих детей. Поговаривают, что экс-супруги расстались не на самой позитивной ноте.

«Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми, — делился источник. — Александра и Михаил (дочь и сын продюсера, — прим. «СтарХита») редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания».

К слову, с предыдущей женой шоумену тоже не удалось сохранить дружбу. По крайней мере, сейчас Лолита и Александр избегают общения друг с другом.

«Его человеческие качества во многом меня не устраивали. Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил все время, что я никому не нужна. Это суть моей женской натуры: терпеть и думать, что за этими отношениями ничего нет, загробная жизнь. Он и на деньги меня обманывал», — сетовала Милявская, вспоминая неудачный брак.

Фото: Legion-Media