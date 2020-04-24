«Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой»: Регину Тодоренко затравили за оправдание домашнего насилия

Анастасия Иванова

Регина Тодоренко высказалась о проблемах домашнего насилия в стране. По мнению звезды, часто провокационные ситуации создают сами женщины, которые не способны нормально общаться с собственным мужчинам.

Вряд ли Регина Тодоренко ожидала, что ее очередное интервью станет причиной громкого скандала. Обсуждая ситуацию, произошедшую в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, она заявила, что многие представительницы слабого пола сами провоцируют мужчин на домашнее насилие. После возмущений, которые посыпались от пользователей Сети, ведущая решила оправдать свою точку зрения.

По мнению Регины, в семейных проблемах всегда виноваты двое. Женщина часто жалеет благоверного, что способно сделать из него тирана. «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — подчеркнула Тодоренко.





При этом Регина не оправдывает мужчин-абьюзеров. Она и сама воспитывает сына, из которого хочет вырастить защитника. Всем, попавшим в трудную ситуацию, звезда советует уходить от агрессоров.

«Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия», — уверена Регина.

У самой Тодоренко не было опыта больных отношений. В браке с Владом Топаловым она сталкивалась со сложностями, но до рукоприкладства никогда не доходило. По мнению звезды, искоренение проблем нужно практиковать с детства.

«Нужно правильно воспитывать мальчика. Позволять ему высказываться, чтобы он в будущем мог пообщаться со своей партнершей. Если он не может этого сделать, то оказывается заперт в клетке. Разговаривать с женщиной он не умеет, ему и остается только физическое насилие», — подчеркнула артистка.

От своих взглядов Тодоренко отказываться не собирается, ведь считает ее единственно правильной. В разговоре с Glamour Регина отметила, что постарается привить сыну правильное отношение к женщинам, чтобы в будущем он никогда не проявил агрессию.

Фото: Legion-Media, Instagram