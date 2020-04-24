Женский гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Астрологические гороскопы помогают управлять событиями так, чтобы в жизни всегда царила гармония, а удача никогда не оставляла в делах. Прогноз от астрологов поможет женщинам сделать начало мая удачным, а себя — счастливой.

Заключительная неделя апреля будет требовательна к каждому. Это время нельзя провести спустя рукава: старайтесь подойти ко всему, что делаете ответственно, не убегая от проблем и не бросая на полпути начатое. Результат приложенных усилий будет иметь огромный вес в будущем. Астрологи сообщают, что карьера, личная жизнь и даже внутреннее состояние в мае во многом зависит от текущих стараний. Влияние планет в мае очень интересное, поэтому предлагаем узнать, чего ждать и к чему готовиться каждому Знаку Зодиака.

Женщина-Овен

В конце апреля звезды готовы зарядить представительниц Овна большим количеством энергии, если они хотя бы немного времени посвятят себе и ментальной работе над собой. На самоизоляции вряд ли получится надолго уединиться, но если представится возможность — ей нужно пользоваться без раздумий. Неделя обещает появление необычных идей о том, как победить несправедливость, продвинуть в массы свое творчество, преуспеть в любовных делах. Все это потребуется развивать, не забывая про основные дела.

Женщина-Телец

Женщин-Тельцов на этой неделе будет оберегать целая плеяда сильных планет. Однако это не значит, что можно расслабиться, перенести дела или переложить ответственность на других. Сейчас придется вести себя особенно осторожно, чтобы не попасть в безвыходную ситуацию. В первую очередь эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воздержаться от важных дел и начинаний, а также отказаться от попыток достичь своего в обход. Любые тайные игры и мошеннические схемы принесут либо нулевой результат, либо станут причиной больших неприятностей.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы на этой неделе могут заметить в себе такие качества, как инфантильность, склонность избегать решения проблем и замалчивать недовольство. Причиной внутреннее желание выровнять эмоциональный фон и набраться сил вместо того, чтобы тратить время на борьбу с трудностями. Астрологи одобряют такую модель поведения, но предупреждают, что проблемы, отложенные в долгий ящик, могут разрастаться с большой скоростью. Лучше всего не концентрироваться на плохом и учиться замечать хорошее. Это убережет от стрессовых ситуаций.

Женщина-Рак

Конец апреля запомнится представительницам Рака как счастливый момент. Неделя будет наполнена романтикой, нежностью, гармоничным общением, но и это не все. Самое главное в том, что многие Раки в ближайшие 7 дней могут стать на несколько шагов ближе к мечте. Для ее осуществления звезды подарят очень много энергии. Астрологи советуют направлять ее сразу в дело, предварительно поставив перед собой грандиозные цели. Хороший настрой поможет избежать неприятных ситуаций и быстро достичь желаемого.

Женщина-Лев

Звезды предсказывают, что на грядущей неделе Львицы повысят свою активность на дому, и это позитивно скажется на внутреннем состоянии. Какой именно будет эта активность — выбирать только женщинам-Львам. Единственное, что советуют астрологи — с осторожностью относиться к идеям сторонних людей. Прежде всего, осторожность пригодится в личной жизни. В конце апреля на пути рожденных под эгидой Льва нередко будут попадаться «классические» энергетические вампиры. И если их намерения удастся хоть как-то предупредить, неделя закончится без происшествий и любовных драм.

Женщина-Дева

Планеты сулят Девам хорошее расположение духа и веру в себя. Но любое непредвиденное происшествие может выбить из колеи, лишив чувства стабильности и доброго настроения. Фактор стресса будет повышен в несколько раз, в результате чего женщин-Дев может одолеть тоска и ностальгия по прежней жизни. Но способов выйти из состояния хандры будет множество. Лучшие из них — работа и занятие творчеством, а также практики по восстановлению внутренних сил.

Женщина-Весы

На этой неделе у женщин-Весов могут возникнуть проблемы и в личных, и в профессиональных делах, если они не научатся определять истинные намерения тех, с кем приходится взаимодействовать. Например, крайне опасно делиться планами с посторонними людьми или повторно доверять человеку, который предал однажды. Да, возможно, уже удалось простить и забыть все обиды, но никто не отменяет того факта, что ради собственной выгоды человек может предать еще раз. Высока угроза и того, что под видом лучшей подруги в жизнь проникнет особа, способная навредить.

Женщина-Скорпион

Женщины-Скорпионы в конце апреля будут склонны к апатии и грусти. Парадокс в том, что такое настроение станет источником не неприятностей, а напротив, позитивных перемен. Во-первых, получится разобраться в себе и своих желаниях. Долгие самокопания в этот раз приведут к важным озарениям. Во-вторых, с этих открытий в жизни начнутся реформы, масштабы которых окажутся грандиозными. Достаточно сказать, что по итогам мая в мире станет существенно больше женщин-Скорпионов, которые будут довольны своей жизнью.

Женщина-Козерог

Рожденным под эгидой Козерога стоит уделить внимание частной и творческой стороне жизни. То, что произойдет в этих сферах с 27 апреля по 3 мая, охарактеризует весь следующий месяц и, возможно, даже все лето. Поэтому звезды рекомендуют сделать все возможное, чтобы Вселенная отметила желание изменить жизнь к лучшему. Другой важной темой недели астрологи назвали здоровье. Желательно чуть усерднее заняться профилактикой заболеваний, и не только хронических.

Женщина-Водолей

У Водолеев на этой неделе не ожидается особых сенсаций. Повседневность будет наполнена общением и регулярным обменом позитивной энергетикой. Главное, на что необходимо обратить внимание в течение этой недели — это эмоции и самосовершенствование. Но важно помнить, что любую цель можно достичь мирно, а не через конкуренцию, манипуляцию и тайные игры. Астрологические тенденции могут вновь пробудить давние обиды или задеть неудовлетворенные амбиции, заставить проявлять ненужную агрессию, но гораздо продуктивнее контролировать себя и вести честную игру. Учесть стоит и чужую вспыльчивость. Взрыв негативных эмоций возможен как у противника, так и у близкого человека.

Женщина-Рыбы

Рыбам предстоит взять на себя ответственность и провести работу по исправлению своих недостатков. Наступающие 7 дней обещают быть насыщенными и местами сложными — тут скрывать нечего. Но ничего непреодолимого перед Рыбами стоять не будет. Все будет исключительно в рамках их сил. Многие представительницы Знака могут пойти дальше отказа от вредных привычек и токсичных привязок, например, решиться пересмотреть свои приоритеты, истребить в себе эгоизм, заставить себя лучше работать. Это не полный список того, что может произойти в конце апреля. Ясно одно, Рыбы будут расти в плане духовности, попутно избавляясь от всего, что отжило.