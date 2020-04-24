Звезде «Мстителей» припомнили слова о нежелании работать с белыми людьми

Вадим Карасев

Фото: @tessamaethompson

Американской актрисе и певице Тессе Томпсон припомнили слова о нежелании работать с белыми людьми. Ролик с высказываниями звезды «Мстителей» был опубликован на YouTube-канале блогерши MechaRandom42.

«Без обид, но я не хочу приходить на съемочную площадку и видеть кучу белых людей. Хотелось бы, чтобы работа была похожа на окружающий меня мир. Посмотрите по сторонам, вокруг есть много людей с разным цветом кожи», — говорила артистка в начале 2018 года. Она отмечала, что в мире много инвалидов, женщин и темнокожих, и добавляла, что хочет принимать участие в создании контента, который будет отображать это мноогобразие.

Блогерша указала на то, что после своих слов Томпсон появлялась в таких сериалах и фильмах, как «Мстители: Финал», «Люди в черном», «Мир Дикого Запада». По словам девушки, в ходе работы над проектами артистка больше не жаловалась на то, что ее окружают преимущественно светлокожие коллеги, многие из которых были мужчинами.