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Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"

Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"
Американская актриса Мэри Нили решила не скучать на карантине. Она записывает пародии на известные мюзиклы и фильмы, а потом размещает видео в Твиттере. Недавно она представила свою версию песни Belle из "Красавицы и чудовища" (1991 год).

Нили заменила улицы "маленького города", по которому прогуливается Белль в мультфильме, на собственный дом. В нем она здоровается с булочником, парикмахером, библиотекарем и другими "жителями".

Разумеется, она встречает охотника Гастона, который пытается добиться ее руки, и его помощника Лефу.


Все роли исполнила актриса, да еще и в разных костюмах и париках. Оказалось, что у Мэри Нили внушительный гардероб.

На ее странице также можно посмотреть пародии на мюзикл Стивена Шварца и Уинни Хольцмана "Злая", триллер "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", музыкальный кинофильм "Магазинчик ужасов" и другие.

Все эти видео набрали тысячи лайков и сотни положительных комментариев.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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