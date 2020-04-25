Алексей Глызин назвал вероятного победителя шоу "Маска"

Анастасия Иванова

Сейчас до финала, после двухмесячного выступления, дошли Олень, Волк, Лев и Попугай. И уже скоро станет известно, кто из звезд скрывается под этими масками.А в третьем выпуске программы раскрылся персонаж Слон, им оказался известный артист Алексей Глызин. "Когда я вышел в первой программе, у нас толком не было ничего отрепетировано. Мой уход за кулисы получился необычным. Я ушел не за кулисы, а в зрительный зал. Конечно, я не рухнул, но смело пошел к краю сцены. Поскольку я был Слоном, хорошо, что я никого там не раздавил. Этого не показали, но этот момент запомнился", — вспоминаетсвое участие в программе.Что же касается возможного победителя шоу, то, по мнению Глызина, им должен стать Лев. Именно он заслуживает наибольшего внимания. "В воскресенье развенчают всех, кто находится в масках. Кто именно за ними скрывается, я говорить не буду, потому что должна быть интрига. Думаю, зрителей финал удивит", - отметил