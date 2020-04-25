Американский ветеран сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Вадим Карасев

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский ветеран Фрэнк Кон сравнил коронавирус со Второй мировой войной, отметив, что Россия и США должны возобновить союзнические отношения. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

94-летний Кон подчеркнул, что советские солдаты приняли американских союзников очень тепло. «Нас обнимали, целовали и немедленно предложили водку», — вспоминает ветеран.

Он сравнил борьбу против нацистской Германии 75 лет назад и борьбу с общим врагом сейчас. По словам Кона, Вторая мировая война была намного опаснее коронавируса и унесла намного больше жизней, особенно в СССР.

«Мне кажется, появление вируса — это хорошая демонстрация того, что США и Россия занимают общую позицию», — отметил ветеран. Он напомнил, что тогда обе страны были застигнуты в аналогичной ситуации. Кон призвал политиков России и США воспользоваться возникшей возможностью для сближения взглядов и взаимопонимания.

В марте агентство Bloomberg сравнило эффект от коронавируса со Второй мировой войной. По мнению аналитиков, эффект от него оказался сильнее, чем от Великой рецессии 2008 года, терактов 11 сентября, нефтяного кризиса 1973 года и даже Второй мировой войны.