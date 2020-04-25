Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer

Влада Некрасова

Корпорация Boeing отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, говорится в заявлении американской корпорации.

Предполагалось, что сумма сделки составит 4,2 миллиарда долларов, Boeing должна была купить 80% подразделения коммерческих самолетов Embraer.

"Boeing объявляет сегодня, что отменяет транзакционное соглашение с Embraer, в соответствии с которым две компании намеревались создать новый уровень стратегического партнерства. Стороны планировали создать совместное предприятие, включающее подразделение коммерческой авиации Embraer и второе совместное предприятие для развития новых рынков для транспортного самолета средней дальности C-390 Milennium", - говорится в заявлении.

Boeing заявляет, что реализовала право на отказ от сделки после того, как Embraer "не выполнил все необходимые условия". Бразильский производитель отказался продлить крайний срок для совершения сделки, который истекал 24 апреля.