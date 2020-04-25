Более 250 рынков заработало на Кубани

Вадим Карасев

В Краснодарском крае открыли около половины продовольственных рынков и ярмарок. Они заработали во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Такое количество работающих рынков необходимо для того, чтобы кубанские фермеры могли продать свой урожай, а жители края получили бы свежие и качественные продукты. На данный момент в регионе открыт 261 рынок, среди которых 38 ярмарок выходного дня.

Все рынки соблюдают предписанные им санитарно-эпидемиологические меры. Так, к примеру, на ярмарке выходного дня работать могут не более 30 торговых точек. В первую очередь, места предоставляются производителям собственной продукции и товаров.

По всей Кубани работают мониторинговые группы, чтобы отследить соблюдение карантинных мер как продавцами, так и покупателями.

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