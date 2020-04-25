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Борьба с пожарами в Чернобыльской зоне продолжается на Украине

Борьба с пожарами в Чернобыльской зоне продолжается на Украине
Спасатели на Украине по-прежнему борются с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, ссылаясь на данные Госслужбы по ЧС.

"Пожары в лесных массивах Овручского района (Житомирской области – ред.) локализованы. Силами Госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники", – отметили в ведомстве.

Кроме того, к тушению сухой травы и лесного массива в Олевском районе привлечены 163 человека и 30 единиц техники, в том числе три самолета и один вертолет.


Также спасатели ликвидируют огонь в Чернобыльской зоне. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников. К тушению привлечены свыше 1 тысячи человек и 250 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета.

# В мире
По материалам: ria.ru

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