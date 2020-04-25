Бывший муж Елены Берковой накажет водителя «Яндекс.Такси» за жестокое избиение дочери

Анастасия Иванова

Накануне дочь Андрея Стоянова заявила, что на нее напал водитель столичного такси. Мужчина отказался совершать поездку из-за недействительного цифрового пропуска. Семья актера уже написала заявление в правоохранительные органы.

Водитель такси сообщил 28-летней дочери Андрея Стоянова, что у нее проблемы с номером электронного пропуска. По словам мужчины, ее QR-код был недействителен, из-за чего он не мог начать выполнять заказ. Извозчик попросил пассажирку решить вопрос, однако Виктория Даниленко стала кричать. Более того, девушка позвонила в службу поддержки, потребовав заблокировать водителя в агрегаторе такси.

Бывший муж Елены Берковой изучает подробности инцидента, ведь Виктория заявила, что таксист ее избил. «Видимо, к ней было применено насилие со стороны этого гражданина в той или иной форме. Моя дочь сейчас находится в безопасном месте. Я не буду его обнародовать. В общем с ней все хорошо. Конечно, у нее нервный срыв: мужчина поднял на нее руку», — сообщил 45-летний артист.