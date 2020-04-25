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Бывший муж Елены Берковой накажет водителя «Яндекс.Такси» за жестокое избиение дочери

Бывший муж Елены Берковой накажет водителя «Яндекс.Такси» за жестокое избиение дочери
Накануне дочь Андрея Стоянова заявила, что на нее напал водитель столичного такси. Мужчина отказался совершать поездку из-за недействительного цифрового пропуска. Семья актера уже написала заявление в правоохранительные органы.

Водитель такси сообщил 28-летней дочери Андрея Стоянова, что у нее проблемы с номером электронного пропуска. По словам мужчины, ее QR-код был недействителен, из-за чего он не мог начать выполнять заказ. Извозчик попросил пассажирку решить вопрос, однако Виктория Даниленко стала кричать. Более того, девушка позвонила в службу поддержки, потребовав заблокировать водителя в агрегаторе такси. 

Бывший муж Елены Берковой изучает подробности инцидента, ведь Виктория заявила, что таксист ее избил. «Видимо, к ней было применено насилие со стороны этого гражданина в той или иной форме. Моя дочь сейчас находится в безопасном месте. Я не буду его обнародовать. В общем с ней все хорошо. Конечно, у нее нервный срыв: мужчина поднял на нее руку», — сообщил 45-летний артист. 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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