Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам

Влада Некрасова

Власти Бангладеш сообщили о 4998 случаях заболевания коронавирусом в стране.

Накануне сообщалось о 4689 заболевших, днем ранее - о заражении 4186 человек.

По данным государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число выздоровевших в стране достигло 113 (плюс один за минувшие сутки), погибших – 140 (плюс девять).

Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш живут более 171 тысячи человек, выпущены из карантина – более 89 тысяч.