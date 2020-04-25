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Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам

Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам
Власти Бангладеш сообщили о 4998 случаях заболевания коронавирусом в стране.

Накануне сообщалось о 4689 заболевших, днем ранее - о заражении 4186 человек.

По данным государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число выздоровевших в стране достигло 113 (плюс один за минувшие сутки), погибших – 140 (плюс девять).


Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш живут более 171 тысячи человек, выпущены из карантина – более 89 тысяч.

# В мире
По материалам: ria.ru

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