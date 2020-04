Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Завтра, 25 апреля в 19.00 наши ежесубботние показы на Youtube продолжит видеоверсия спектакля Егора Перегудова "Скупой" по комедии Мольера. Спектакль был поставлен в 2012 году со всей любовью к театру Мольера, жанру комедии положений, к переодеваниям и курьезам, парикам и канделябрам, экзотическим персонажам и искусству притворства. В ролях: Алексей Блохин, Роман Степенский, Александра Розовская, Дмитрий Кривощапов, Дарья Семенова, Андрей Бажин, Михаил Шкловский, Александр Девятьяров, Рамиля Искандер, Дмитрий Бурукин и Максим Керин. Ссылки на первое и второе действие завтра появятся в наших сторис. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить спектакль (ссылка в шапке профиля), и будьте, пожалуйста, здоровы! #рамт #сезон99 #спектакль