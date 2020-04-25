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Чулпан Хаматова ответила «хамоватым» критикам «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова ответила «хамоватым» критикам «Зулейха открывает глаза»Кадр: фильм «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое! Вы даже не представляете, какую поддержку я получила. Я давно уже не слышала столько добрых слов любви и поддержки», — сказала она.

Артистка предложила провести онлайн-конференцию. «Я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь"», — заявила Хаматова.

21 апреля «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов в телеэфире. Результаты замеров зрительского интереса показали, что первые пять эпизодов сериала возглавили топ выходящих в прайм-тайм сериалов текущего телесезона (с сентября 2019 года по апрель 2020 года). Также отмечается, что первый эпизод сериала показал лучший старт среди всех сериалов — со средней долей 21,4 процента и рейтингом 7,9 процента в течение всей первой недели показа

Премьера сериала на российском телевидении сопровождалась чередой скандалов. На его создателей ополчились российские коммунисты, а также татарские националисты. Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.

Действие сериала разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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