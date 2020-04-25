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Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков

Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН по глобальной безопасности пока не было намечено, это можно сделать только после согласования графиков лидеров и документа.

"Нет, сдвинуть можно то, что было конкретно намечено. Как вы знаете, мы не анонсировали каких-то конкретных дат. По мере того - и если - будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда уже мы будем делать соответствующее объявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли этот саммит было решено перенести.

# Политика
По материалам: ria.ru

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