Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН по глобальной безопасности пока не было намечено, это можно сделать только после согласования графиков лидеров и документа.

"Нет, сдвинуть можно то, что было конкретно намечено. Как вы знаете, мы не анонсировали каких-то конкретных дат. По мере того - и если - будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда уже мы будем делать соответствующее объявление", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли этот саммит было решено перенести.