Денег не жалеть — Кудрин призвал потратить больше половины ФНБ в 2020 году

Алексей Вольцев

Последствия пандемии коронавируса будут сказываться на российском бюджете еще не один год, однако именно на пике кризиса их следует максимально смягчить.

Так считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Свое мнение он высказал в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Обычно всегда критикующий любые затратные проекты правительства, на этот раз Алексей Леонидович выступил в несвойственной для себя роли и призвал российские власти не жалеть денег.

Он заявил о том, что в этом году вполне допустимо потратить чуть больше половины средств Фонда национального благосостояния.

«В целом эти деньги могут использоваться. Но, конечно, правительство предполагает, что эти средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — не страшно», — приводит слова Кудрина ТАСС.

Он также отметил, что при таком темпе расходования средств ФНБ может хватить только на два года. Однако само по себе это не является катастрофой, так как фонд как раз и создавался для подобных случаев.

«Если хватит этих средств на два года с учетом остроты этого кризиса — тоже не страшно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года», — резюмировал Кудрин.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Алексей Кудрин сделал прогноз о том, на сколько упадёт ВВП России в случае продолжительных карантинных мероприятий.