Денег не жалеть — Кудрин призвал потратить больше половины ФНБ в 2020 году
Последствия пандемии коронавируса будут сказываться на российском бюджете еще не один год, однако именно на пике кризиса их следует максимально смягчить.
Так считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Свое мнение он высказал в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».
Обычно всегда критикующий любые затратные проекты правительства, на этот раз Алексей Леонидович выступил в несвойственной для себя роли и призвал российские власти не жалеть денег.
Он заявил о том, что в этом году вполне допустимо потратить чуть больше половины средств Фонда национального благосостояния.
Он также отметил, что при таком темпе расходования средств ФНБ может хватить только на два года. Однако само по себе это не является катастрофой, так как фонд как раз и создавался для подобных случаев.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Алексей Кудрин сделал прогноз о том, на сколько упадёт ВВП России в случае продолжительных карантинных мероприятий.