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Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В четверг об увольнении Овсянникова из Минпромторга сообщала пресс-служба "Единой России".

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что чиновника исключили из организации "за действия, несовместимые с этическими нормами". Это произошло после скандального инцидента в Ижевске.


Десятого апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.

# Политика
По материалам: ria.ru

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