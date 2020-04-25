Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Вчера, 23:21 Алексей Вольцев
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В четверг об увольнении Овсянникова из Минпромторга сообщала пресс-служба "Единой России".
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что чиновника исключили из организации "за действия, несовместимые с этическими нормами". Это произошло после скандального инцидента в Ижевске.
Десятого апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.
По материалам: ria.ru