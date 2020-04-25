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Доктор Комаровский объяснил, почему одни переносят коронавирус бессимптомно, а другие «жёстко» болеют

Доктор Комаровский объяснил, почему одни переносят коронавирус бессимптомно, а другие «жёстко» болеют

Комаровский расписал в своём Instagram-аккаунте некоторые свойства вируса COVID-2019, которые объясняют, как минимум, самые необъяснимые вещи, которые раньше списывались на сопутствующие заболевания и возраст.



1 вирус – болезнь не возникнет;



10 вирусов – аналогично;



100 вирусов – возникнет.

То есть, тяжесть заболевания зависит от количества вирусов, которых «хапнул» человек. Именно этом объясняется большое количество заражённых и тяжело болеющих среди медперсонала, в домах престарелых, в тюрьмах и так далее – там, где высокая скученность людей. Чем больше вируса выдыхается в помещении, тем больше шансов подцепить именно ту самую «инфицирующую дозу».

На данный момент, подчеркнул Комаровский, известно, что для заболевания коронавирусной инфекцией с ярко выраженными симптомами, нужно, например, 10 доз, но это гораздо меньше, чем у других известных вирусов. С другой стороны, принятие одной «инфицирующей дозы» - это просто зарядка для иммунитета максимум, с лёгкими симптомами.

Именно так объясняется, почему кто-то болеет «жёстко», а кто-то - как говорится, на ногах.

Читайте также: Комаровский о последствиях применения антисептиков против COVID-2019: «Будем расхлёбывать еще долгие годы»Люди могут иметь иммунитет к COVID-19 - открытие немецкого вирусолога
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По материалам: u-f.ru

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