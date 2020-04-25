Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтикой

Анастасия Иванова

24 апреля два российских истребителя Су-27 сопроводили самолет F-16 бельгийских ВВС в небе над Балтийским морем.

Как сообщила 25 апреля пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту, инцидент произошел накануне, когда экипажи морской авиации Балтийского флота выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря.

В этот момент средствами контроля воздушного пространства была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом к российской границе.

Для идентификации цели были выделены два истребителя Су-27, которые обеспечивали прикрытие плановых мероприятий, проводимых морской авиацией Балтийского флота.

После сближения с целью российские летчики идентифицировали ее, как самолет F-16, принадлежащий ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение. После этого иностранный самолет изменил курс полета от государственной границы, а российские истребители вернулись к выполнению плановых учебно-боевых задач.

В пресс-службе подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными нормами.

Ранее ИА Newstes сообщало, что предыдущая «стычка» военных пилотов России и Бельгии произошла 17 апреля во время облета российскими самолетами эсминца США «Дональд Кук».