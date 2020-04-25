Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала "Великая"

Лидия Мартынова

На YouTube опубликовали новый трейлер комедийного мини-сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли молодой императрицы Екатерины II и Николасом Холтом, который сыграл ее супруга, Петра III.

Дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. С первых дней знакомства они не могут поладить друг с другом и найти общий язык – оказались слишком разными. Тем не менее, главной героине предстоит пройти через все интриги и заговоры, чтобы стать Екатериной Великой.

Шоураннером и сценаристом проекта выступил Тони Макнамара ("Фаворитка").

В проекте снялись: Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.

Сериал выйдет на платформе Hulu 15 мая.