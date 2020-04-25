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Еще 5966 россиян заразились коронавирусом

Еще 5966 россиян заразились коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано еще 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 48,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки зафиксировано 66 летальных исходов, полностью выздоровели 682 человека. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах:

Москва - 2612
Московская область - 605
Санкт-Петербург - 215
Мурманская область - 193
Республика Дагестан - 157
Нижегородская область - 118
Краснодарский край - 84
Тульская область - 73
Челябинская область - 72
Калужская область - 69
Республика Татарстан - 65
Рязанская область - 64
Алтайский край - 63
Оренбургская область - 56
Пермский край - 55
Ростовская область - 51
Республика Хакасия - 49
Карачаево-Черкесская Республика - 46
Владимирская область - 45
Тамбовская область - 45
Республика Мордовия - 45
Курская область - 44
Ленинградская область - 43
Республика Ингушетия - 41
Кировская область - 40
Новосибирская область - 38
Ярославская область - 37
Ямало-Ненецкий АО - 37
Республика Башкортостан - 35
Чувашская Республика - 35
Приморский край - 34
Свердловская область - 33
Республика Северная Осетия - 30
Республика Марий Эл - 30
Тверская область - 29
Кабардино-Балкарская Республика - 29
Хабаровский край - 28
Брянская область - 27
Ставропольский край - 27
Ульяновская область - 27
Волгоградская область - 26
Орловская область - 25
Астраханская область - 25
Самарская область - 24
Пензенская область - 23
Воронежская область - 22
Чеченская Республика - 22
Липецкая область - 21
Калининградская область - 21
Саратовская область - 20
Белгородская область - 19
Республика Калмыкия - 18
Красноярский край - 18
Костромская область - 17
Смоленская область - 17
Тюменская область - 17
Ивановская область - 16
Ханты-Мансийский АО - 16
Новгородская область - 15
Удмуртская Республика - 15
Республика Бурятия - 13
Псковская область - 12
Архангельская область - 10
Забайкальский край - 10
Вологодская область - 9
Республика Тыва - 9
Магаданская область - 9
Республика Коми - 8
Томская область - 7
Кемеровская область - 6
Еврейская АО - 6
Республика Карелия - 5
Курганская область - 5
Республика Алтай - 5
Иркутская область - 5
Амурская область - 5
Омская область - 4
Республика Саха (Якутия) - 4
Республика Крым - 4
Камчатский край - 3
Республика Адыгея - 2
Чукотский АО - 1
г.Севастополь - 1

Отметим, что рост числа заразившихся коронавирусом в России за сутки четвертый день подряд не превышает 10%.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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