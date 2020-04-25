Еще 5966 россиян заразились коронавирусом

Вадим Карасев

В России за минувшие сутки зафиксировано еще 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 48,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки зафиксировано 66 летальных исходов, полностью выздоровели 682 человека. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах:

Москва - 2612

Московская область - 605

Санкт-Петербург - 215

Мурманская область - 193

Республика Дагестан - 157

Нижегородская область - 118

Краснодарский край - 84

Тульская область - 73

Челябинская область - 72

Калужская область - 69

Республика Татарстан - 65

Рязанская область - 64

Алтайский край - 63

Оренбургская область - 56

Пермский край - 55

Ростовская область - 51

Республика Хакасия - 49

Карачаево-Черкесская Республика - 46

Владимирская область - 45

Тамбовская область - 45

Республика Мордовия - 45

Курская область - 44

Ленинградская область - 43

Республика Ингушетия - 41

Кировская область - 40

Новосибирская область - 38

Ярославская область - 37

Ямало-Ненецкий АО - 37

Республика Башкортостан - 35

Чувашская Республика - 35

Приморский край - 34

Свердловская область - 33

Республика Северная Осетия - 30

Республика Марий Эл - 30

Тверская область - 29

Кабардино-Балкарская Республика - 29

Хабаровский край - 28

Брянская область - 27

Ставропольский край - 27

Ульяновская область - 27

Волгоградская область - 26

Орловская область - 25

Астраханская область - 25

Самарская область - 24

Пензенская область - 23

Воронежская область - 22

Чеченская Республика - 22

Липецкая область - 21

Калининградская область - 21

Саратовская область - 20

Белгородская область - 19

Республика Калмыкия - 18

Красноярский край - 18

Костромская область - 17

Смоленская область - 17

Тюменская область - 17

Ивановская область - 16

Ханты-Мансийский АО - 16

Новгородская область - 15

Удмуртская Республика - 15

Республика Бурятия - 13

Псковская область - 12

Архангельская область - 10

Забайкальский край - 10

Вологодская область - 9

Республика Тыва - 9

Магаданская область - 9

Республика Коми - 8

Томская область - 7

Кемеровская область - 6

Еврейская АО - 6

Республика Карелия - 5

Курганская область - 5

Республика Алтай - 5

Иркутская область - 5

Амурская область - 5

Омская область - 4

Республика Саха (Якутия) - 4

Республика Крым - 4

Камчатский край - 3

Республика Адыгея - 2

Чукотский АО - 1

г.Севастополь - 1

Отметим, что рост числа заразившихся коронавирусом в России за сутки четвертый день подряд не превышает 10%.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.