Федеральный суд США подтвердил законность штрафа в $ 5 млрд с Facebook

Анастасия Иванова

Решение Федеральной торговой комиссии (FTC) США о взыскании с компании Facebook $ 5 млрд за нарушение конфиденциальности персональных данных признано законным. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявили в Федеральном суде страны.

«Мы удовлетворены решением суда. Как отмечает суд, историческое урегулирование на сумму 5 миллиардов долларов является «безусловно» самым большим денежным штрафом, когда-либо полученным Соединенными Штатами от имени Федеральной торговой комиссии, и «вторым по величине в любом контексте», — отмечается в заявлении.

В июле 2019 года FTC обязала Facebook выплатить штраф. Поводом для расследования стал громкий скандал об утечке данных пользователей по всему миру. В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.