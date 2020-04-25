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Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера

Германия оказалась в худшей ситуации со времен ГитлераФото: Christian Mang / Reuters

Падение экономики Германии из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса будет худшим для страны с гитлеровских времен и окончания Второй мировой войны. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве экономики Германии.

Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. «Низшая точка будет достигнута в апреле», — считают в ведомстве. Восстановление экономики будет происходить по V-образному сценарию и может начаться в мае 2020 года, считают в германском правительстве.

В 2021-м ожидается рост ВВП в 5 процентов или выше, однако до уровня конца 2019 года первая экономика Европы сможет восстановиться не раньше начала 2022-го.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры обрушили деловую активность в Европе. Индекс деловой активности (PMI) в Европе упал с 29,7, до 13,5 пункта в апреле. Подобного снижения экономика еврозоны не видела с прошлого кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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