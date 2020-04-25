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Герой телешоу о любви начал карьеру в порно и решил переехать в Лас-Вегас

Герой телешоу о любви начал карьеру в порно и решил переехать в Лас-ВегасФото: @realchadjohnson

Участник американской версии реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Чад Джонсон (Chad Johnson) начал карьеру в порно вскоре после того, как бывшая возлюбленная обвинила его в избиении. Как сообщает The Daily Beast, он также решил переехать в Лас-Вегас.

Герой телешоу о поиске любви рассказал, что полиция арестовала его после звонка партнерши Анналайз Мишлер (Annalise Mishler). Ему предъявили обвинения в нападении и уже были запланированы судебные заседания, но пандемия коронавируса привела к тому, что все перенесли на неопределенный срок. Сам Джонсон заявляет, что не виновен.

По его словам, для начала порнокарьеры он создал аккаунт в OnlyFans, соцсети, где пользователи могут создавать откровенные фото и видео и продавать их за деньги. Участник реалити утверждает, что на этом уже заработал тысячи долларов.

«У меня всегда было повышенное сексуальное желание, так что такой способ заработка для меня оказался очень даже простым. Это чертовски круто. Совершенно не жалею об этом. Я всегда знал, что буду чем-то заниматься в этой индустрии, просто не был уверен, чем именно», — рассказал Джонсон.

Он отметил, что собирается переехать из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Джонсон заверил, что жилье в известном казино и азартными играми городе дешевое, так что он легко сможет купить жилое здание с несколькими отдельными квартирами. «Я сделаю дом с множеством студий в каждой комнате и буду приглашать людей, будет весело», — уверен участник «Холостячки».

Джонсона арестовали за домашнее насилие в феврале 2020 года. Конфликты между героем телешоу и его партнершей происходили на регулярной основе. Полицейские Лос-Анджелеса также подозревают 32-летнего уроженца штата Оклахома в краже. По словам Мишлер, мужчина был в нетрезвом состоянии, проломил дыру в стене и избил ее.

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По материалам: lenta.ru

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