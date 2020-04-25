ГИБДД дала рекомендации по передвижению между регионами

Анастасия Иванова

ГИБДД дала автомобилистам рекомендации по передвижению между регионами в период сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса. В первую очередь, как говорят в ведомстве, перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта.

«По имеющейся информации в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — отметили в ГИБДД.

Кроме того, автомобилистов просят не забывать документы — не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр.

ИА Newstes напоминает, что ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому водительские удостоверения и паспорта граждан России, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут оставаться действительными.