Глава "Лукойла" спрогнозировал сроки восстановления рынка нефти

Анастасия Иванова

Благодаря усилиям стран рынок нефти сбалансируется в течение 2020 — первой половине 2021 года, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились Соединенные Штаты к решению этой проблемы сегодня, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован", — сказал Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+ — ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате нефтяные котировки обвалились более чем в два раза и до сих пор продолжают обновлять многолетние минимумы.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.