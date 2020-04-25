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Глава минздрава Израиля заявил об отставке

Глава минздрава Израиля заявил об отставке
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке, сообщает 13 канал израильского телевидения.

"Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства", - говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.


Кнессете партия "Яадут А-Тора", возглавляемая Лицманом, на протяжении многих лет входит в состав правительств под руководством Биньямина Натеньяху.

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По материалам: ria.ru

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