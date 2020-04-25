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Глеб Самойлов выступит с онлайн-концертом

Глеб Самойлов выступит с онлайн-концертомГруппа Глеб Самойлов & The MatrixxФото: предоставлено пресс-службой

Группа Глеб Самойлов & The Matrixx, отпразднует свое десятилетие выступлением на онлайн-концерте 29 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится в 20:00 по московскому времени, трансляция пройдет в паблике коллектива во «ВКонтакте».

«Помимо собственных песен группа исполнит легендарные хиты "Агаты Кристи", а также презентует новую песню, которая еще ни разу нигде не звучала», — отмечают организаторы мероприятия.

В сентябре 2017 года Самойлов выпустил сингл «Звезда» и клип на него. С музыкальным коллективом, созданным в 2010 году после распада «Агаты Кристи», Самойлов выпустил пять альбомов. Последний, «Здравствуй», вышел в 2017-м.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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