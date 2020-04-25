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Голая Вера Брежнева села на подоконник и призвала оставаться дома

Голая Вера Брежнева села на подоконник и призвала оставаться домаФото: @ververa

Украинская певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выложила эротическую фотосессию, для которой села голой на подоконник. Артистка опубликовала снимки в Instragram.

Брежнева призвала подписчиков оставаться дома во время пандемии коронавируса и заниматься любовью.


Фото опубликовано @ververa

Ранее Брежнева выложила обнаженное фото и рассказала о том, как поддерживает фигуру во время пандемии. По ее словам, она не ест красное мясо, которое заменяет на птицу, рыбу и перепелиные яйца.

В марте Брежнева дала интервью шоумену Вячеславу Манучарову, в ходе которого призналась, что не считает себя украинской певицей. Она пояснила, что всегда пела на русском языке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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