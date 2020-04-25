Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Влада Некрасова

Россия уже месяц живет в ситуации ограничений из-за распространения коронавируса и население устало, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии, передает ТАСС.

«Нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры — это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей», — добавила вице-премьер.

По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, что вызывает тревогу. При этом количество заразившихся новым коронавирусом в России за прошлую неделю увеличилось в 2,1 раза.

«К сожалению, за прошедшую неделю — ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели — количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза», — сказала Голикова.

В России за сутки подтверждено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Всего в стране выявлено 68 622 случая заболевания, которое к настоящему времени зафиксировано во всех 85 субъектах РФ.