Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россия уже месяц живет в ситуации ограничений из-за распространения коронавируса и население устало, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии, передает ТАСС.
По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, что вызывает тревогу. При этом количество заразившихся новым коронавирусом в России за прошлую неделю увеличилось в 2,1 раза.
В России за сутки подтверждено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Всего в стране выявлено 68 622 случая заболевания, которое к настоящему времени зафиксировано во всех 85 субъектах РФ.