Гость «Давай поженимся!» поместил «задолбавшего» Гузееву Харламова к ее ногам

Вадим Карасев

Кадр: Instargram

Гость телешоу Первого канала «Давай поженимся!» высмеял резидента Comedy Club Гарика Харламова, который регулярно публикуют юмористические ролики о ведущей телепередачи Ларисе Гузеевой. Отрывок из передачи комик выложил в Instagram-аккаунте.

Участник программы преподнес подарок ведущей: он показал небольшие статуэтки в виде Гузеевой и свахи Розы Сябитовой. Рядом с ними он поместил собаку с лицом Харламова. Жених пояснил, что специально не стал приклеивать ее к композиции, так как ведущая, возможно, захочет переместить статуэтку к ногам, продемонстрировав такую возможность. Он призвал комика не обижаться и в ответ на вопрос ведущий сказал, что не дружит с ним.

«А в виде кого собачуня? Боже, какая прелесть», — отреагировала Гузеева. Ранее она отмечала, что юморист ее «просто задолбал» подобными насмешками.

Резидент Comedy Club сопроводил ролик сценой из фильма «Легенда №17», где герой актера Олега Меньшикова обращается к хоккеисту: «Тебе не больно, Харламов?»

В комментариях к видео пользователи заметили, что комик наконец добился своего и благодаря шуткам про Гузееву оказался у ее ног.

Ранее Харламова уже упомянали в эфире шоу. В марте Гузеева в одном из выпусков выслушала историю о приступе метеоризма от одной из участниц передачи и посвятила рассказ Харламову. Комик отреагировал на слова ведущей. Он обратился к ведущей на «вы» и заметил, что Гузеева его «никогда не задолбает».