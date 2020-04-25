Границы не откроются: у Зеленского рассказали, как Украина будет выходить из карантина

Анастасия Иванова

В ближайшее время внешние границы открываться не будут, и «железный занавес» между Украиной и другими странами останется, так как его поднятия боятся практически все наши соседи.

Об этом сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Железный занавес будет оставаться. Потому что границы не откроются. И не потому, что мы не будем этого хотеть. Даже если бы мы этого хотели, наши соседи и остальные страны также бояться всего. Равно также, потому что это сложно прогнозируемые процессы», — заявил он.

По мнению советника Зеленского, сейчас сложилась крайне рисковая ситуация, которая «кажется близкой к хаосу», но является управляемой.

И «когда мы в этой кривой прижмемся к горизонтальной оси ОХ», тогда можно будет «делать открытые меры для экономики», уверен Устенко.

Сложность текущего периода, уверен советник, — в том, что в мире меняется геоэкономическая архитектура, и опыт других стран не всегда является применимым в Украине.

«Мир впал в совершенно новую стадию своего разгрома. У нас есть масса проблем. Но в этой ситуации ты должен все равно сохранять хладнокровие. И рассказы по поводу того, что давайте посмотрим на опыт Грузии, Чехии, Эстонии — представляю себе как это надоело обычным людям. Не надо идеализировать отдельный политический опыт… Надо четко понимать — меняется геоэкономическая архитектура», — добавил он.

Напомним, согласно плану Кабмина, снятие ограничений может начаться уже 11 мая при условии, что 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%. В этом случае, планируется открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, с 11 мая работать начнут кофейни, но только на вынос. Также запустят работу автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в вопросе открытия границ Кабмин пообещал ориентироваться на программы, принятые ближайшими соседями Украины: Польшей, Венгрией, Румынией. Пока страны-соседи не решаются на изменение режима въезда-выезда. В Молдове, например, лишь с 27 апреля готовы разрешить прогулки в парках и зеленых зонах.