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Григорий Остер дал детям вредные советы на период самоизоляции

Григорий Остер дал детям вредные советы на период самоизоляции

Писатель Григорий Остер в интервью ТАСС дал советы детям, как "усмирить" непослушных родителей во время самоизоляции из-за коронавируса.

Автор "Вредных советов" признал, что сейчас в семьях случается больше конфликтов - родители не могут отдохнуть от детей на работе, много времени приходится проводить вместе. Остер предложил малышам неожиданный способ избежать порицания со стороны родных.

Если вы с утра решили
Хорошо себя вести,
Смело в шкаф себя ведите
И ныряйте в темноту.
Там не мамы нет, ни папы.
Только папины штаны.
Там никто не крикнет громко:
"Прекрати! Не смей! Не тронь!"
Там гораздо проще будет,
Не мешая никому,
Целый день себя прилично
И порядочно вести.

Для тех детей, кому такой вариант не подойдет, есть другое средство. Нужно вести себя плохо с самого утра и успокоиться к вечеру, чтобы родители растрогались от внезапно наступившей тишины.

Есть верное средство понравиться взрослым:
С утра начинайте орать и сорить,
Подслушивать, хныкать, по дому носиться,
Лягаться и клянчить подарки у всех.
Хамите, хитрите, дразните и врите,
А к вечеру, вдруг, перестаньте на час, -
И сразу, с улыбкой растроганной глядя,
Все взрослые вас по головке поглядят
И скажут, что вы замечательный мальчик,
И нету ребенка приятнее вас.

Писатель дал и серьезный совет родителям: не пытаться отучить детей от каких-либо привычек. Вместо этого следует учить их чему-то хорошему, в идеале своим примером. Если взрослые этой рекомендации не следуют, Остер дал традиционный "вредный совет" детям.

Например, тебя хотят отучить кривляться,
Громко глупости кричать, хныкать и плеваться.
Дергать кошек за хвосты. Девочек за косы,
Незнакомым задавать дикие вопросы.
Бить ногами всех подряд, кашу есть руками
И показывать язык бабушке и маме.
Это трудно, но у них может получиться.
Будь готов тогда всему заново учиться.
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По материалам: uposters.ru

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