Григорий Остер дал детям вредные советы на период самоизоляции

Вадим Карасев

Писатель Григорий Остер в интервью ТАСС дал советы детям, как "усмирить" непослушных родителей во время самоизоляции из-за коронавируса.

Автор "Вредных советов" признал, что сейчас в семьях случается больше конфликтов - родители не могут отдохнуть от детей на работе, много времени приходится проводить вместе. Остер предложил малышам неожиданный способ избежать порицания со стороны родных.

Если вы с утра решили

Хорошо себя вести,

Смело в шкаф себя ведите

И ныряйте в темноту.

Там не мамы нет, ни папы.

Только папины штаны.

Там никто не крикнет громко:

"Прекрати! Не смей! Не тронь!"

Там гораздо проще будет,

Не мешая никому,

Целый день себя прилично

И порядочно вести.

Для тех детей, кому такой вариант не подойдет, есть другое средство. Нужно вести себя плохо с самого утра и успокоиться к вечеру, чтобы родители растрогались от внезапно наступившей тишины.

Есть верное средство понравиться взрослым:

С утра начинайте орать и сорить,

Подслушивать, хныкать, по дому носиться,

Лягаться и клянчить подарки у всех.

Хамите, хитрите, дразните и врите,

А к вечеру, вдруг, перестаньте на час, -

И сразу, с улыбкой растроганной глядя,

Все взрослые вас по головке поглядят

И скажут, что вы замечательный мальчик,

И нету ребенка приятнее вас.

Писатель дал и серьезный совет родителям: не пытаться отучить детей от каких-либо привычек. Вместо этого следует учить их чему-то хорошему, в идеале своим примером. Если взрослые этой рекомендации не следуют, Остер дал традиционный "вредный совет" детям.

Например, тебя хотят отучить кривляться,

Громко глупости кричать, хныкать и плеваться.

Дергать кошек за хвосты. Девочек за косы,

Незнакомым задавать дикие вопросы.

Бить ногами всех подряд, кашу есть руками

И показывать язык бабушке и маме.

Это трудно, но у них может получиться.

Будь готов тогда всему заново учиться.