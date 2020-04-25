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Губернатор прояснил ситуацию с завершением изоляции в Астрахани

Губернатор прояснил ситуацию с завершением изоляции в Астрахани

Губернатор Астраханской области высказал свое мнение о сроках изоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса.

По словам Игоря Бабушкина, на сегодня рассматривается несколько сценариев развития событий. По одному из вариантов, область достигнет плато заболеваемости в следующем месяце. Лишь к сентябрю обстановка улучшится.

Губернатор Астраханской области отметил, что подобное развитие событий не означает, что меры ограничения, принятые на сегодняшний день, будут действовать до сентября. Они будут постоянно пересматриваться и отменяться в зависимости от обстановки в области.

В ближайшие дни будет вынесено решение по поводу действия ограничений на майские праздники, заявил Бабушкин в интервью ГТРК Лотос.

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По материалам: u-f.ru

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