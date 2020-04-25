Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

Анастасия Иванова

Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил РИА Новости асессор (министр областного правительства) по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.

Ранее посол РФ в Риме Сергей Разов заявил, что посольство России получило от итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросы на помощь от российских военных по борьбе с распространением COVID-19.

"Абсолютно (необходима – ред.). На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы (получить помощь от России - ред.), и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, поэтому мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями", - заявил Габузи, отвечая на вопрос, нужна ли и для чего данной области помощь России.

Кроме того, область будет приветствовать помощь в дезинфекции общественного транспорта, поскольку страна планирует постепенно выходить из режима изоляции.

По последним данным службы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистрированы более 23,8 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 2699 человек.