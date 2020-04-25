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Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснилсяФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, согласно указаниям, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом, любая поездка начинается с проверки QR-кода пассажира. Таксист еще до прибытия пассажирки решил проверить код, который оказался нечитаемым.

«К этому времени прибыл пассажир и ему об этом сообщил», — сказал мужчина, отметив, что они еще раз стали вводить символы, чтобы удостовериться, не произошла ли ошибка или сбой. Однако вторая проверка дала отрицательный результат.

Как рассказал таксист, пассажирка пришла в «состояние крайнего негодования», сказав, что закрывает заказ, и попросив другую машину. Затем женщина связалась с диспетчером и потребовала «навсегда лишить» мужчину заказов. Девушка попросила вызвать полицию и отказалась покидать машину.

Затем таксист решил отвезти пассажирку в полицию, о чем ее предупредил. «Вдруг сзади на меня обрушиваются удары, а затем следуют оскорбления», — отметил он. Затем мужчина попытался выставить девушку из машины, однако заявил, что не бил ее.

Ранее РЕН ТВ опубликовал видео, на котором мужчина силой вытащил пассажирку из автомобиля, из-за чего она упала на землю. Поднявшись, девушка пыталась ударить обидчика, но сама получила удар по голове. По информации издания, пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами колена и области левой брови.

С 15 апреля для перемещения по Москве необходимо оформить пропуск с QR-кодом. Он выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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