Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Изоляция показала, что немцы не умеют готовить

Изоляция показала, что немцы не умеют готовить

Необходимость самостоятельно готовить пищу в период пандемии коронавируса выявила, что немцы разучились это делать. Об этом сообщила Федеральная ассоциация Немецкой пищевой промышленности (BVE).

"На протяжении многих лет мы знали, что кулинарная компетенция в Германии резко снизилась", — подчеркнул гендиректор BVE Кристоф Мингофф, которого цитирует DW.

Немцы выработали привычку питаться в фастфудах и недорогих итальянских ресторанах. Однако заведения общепита оказались по большей части закрыты в рамках мер социальной изоляции, что вынудило людей самих начать готовить.

"Сейчас люди стоят в супермаркетах и ​​задают себе вопрос: "Хорошо, а как мне самому приготовить гамбургер?" — отметил Мингофф.

Привычкой есть в кафе он объясняет дефицит некоторых продуктов в супермаркетах на ранней стадии кризиса.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса в Германии только начинается.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"
Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт Лепса
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Красная горка 26 апреля 2020 года
Красная горка 26 апреля 2020 года
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Большинство немцев хотят, чтобы Меркель осталась канцлером
Меркель оценила борьбу с коронавирусом
Меркель захотела повернуть время вспять ради мигрантов
Меркель готова начать договариваться с социал-демократами о создании коалиции