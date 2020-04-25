Изоляция показала, что немцы не умеют готовить

Вадим Карасев

Необходимость самостоятельно готовить пищу в период пандемии коронавируса выявила, что немцы разучились это делать. Об этом сообщила Федеральная ассоциация Немецкой пищевой промышленности (BVE).

"На протяжении многих лет мы знали, что кулинарная компетенция в Германии резко снизилась", — подчеркнул гендиректор BVE Кристоф Мингофф, которого цитирует DW.

Немцы выработали привычку питаться в фастфудах и недорогих итальянских ресторанах. Однако заведения общепита оказались по большей части закрыты в рамках мер социальной изоляции, что вынудило людей самих начать готовить.

"Сейчас люди стоят в супермаркетах и ​​задают себе вопрос: "Хорошо, а как мне самому приготовить гамбургер?" — отметил Мингофф.

Привычкой есть в кафе он объясняет дефицит некоторых продуктов в супермаркетах на ранней стадии кризиса.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса в Германии только начинается.

