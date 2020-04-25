Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме «Дау»

Вадим Карасев

Фото: @olkashka

Экс-порноактриса Ольга Шкабарня рассказала о съемках сцен секса в многосерийной картине «Дау» Ильи Хржановского. Запись интервью опубликована на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Артистка призналась, что участие в частично запрещенном в России фильме сильно отличалось от работы в лентах для взрослых. «Во-первых, в порно это было конвейером — сняли и ушли. А "Дау" — это же обсуждение до, обсуждение после, это отношения. То есть это совершенно разное», — отметила она.

Собчак поинтересовалась у актрисы, принуждал ли ее Хржановский к съемкам в откровенных сценах. «Нет, Илья спрашивал: "Хочешь секса?" Я говорю: Хочу!» — ответила Шкабарня. Она подчеркнула, что на площадке не было никакого принуждения, хотя некоторые актрисы были не готовы раскрепоститься. На вопрос Собчак о том, был ли у нее секс с режиссером, Шкабарня отвечать отказалась.

В ноябре 2019 года стало известно, что министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». Отказ был связан с тем, что в работе, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию.

Премьера проекта «Дау» прошла c 25 января по 17 февраля в Париже в виде многодневного зрелища. В городе организовали показ 13 фильмов и нескольких сериалов, смонтированных из 700 часов отснятого материала. Самая длинная картина длилась девять часов.